Israel envía nuevas órdenes de desplazamiento ante inminente ataque en ciudad de Gaza

Jerusalén, 6 sep (EFE).- El Ejército israelí ha enviado nuevas órdenes de desplazamiento forzoso a los residentes de varios barrios en la ciudad de Gaza ante el inminente ataque que planea contra un edificio que contiene «presencia de infraestructura de Hamás», informó su portavoz en árabe, Avichay Adraee.

«Aviso urgente a los residentes de la ciudad de Gaza en los bloques 726, 727 784, 786 y específicamente en el edificio Al Ruya marcado en rojo y las tiendas de campaña adyacentes, ubicadas en la intersección de Beirut y la calle de la Universidad de los Estados Árabes», escribió el Ejército en su cuenta de X.

Estas nuevas órdenes llegan después de que a primera hora de este sábado el Ejército anunciara el establecimiento de una nueva «zona humanitaria» en Jan Yunis, en el sur de la Franja», para los expulsados del norte, pese a que ya está abarrotada de gazatíes.

«Residentes de (ciudad de) Gaza, no presten atención a las afirmaciones de Hamás, aprovechen la oportunidad para trasladarse a la zona humanitaria lo antes posible y únanse a los miles que ya se han trasladado allí en los últimos días y semanas», escribió también Adraee.

Ayer, además, el Ejército ya había advertido de que iba a poner en marcha una campaña de bombardeos aéreos contra los últimos edificios que queden en pie en la capital gazatí.

El canal israelí 14 informó en las últimas horas que ante la intensificación de la ofensiva israelí en el norte estaba evaluando trasladar a los rehenes que tiene en ciudad de Gaza a otros puntos del enclave palestino. EFE

