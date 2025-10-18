Israel identificó los restos de un rehén y 18 familias siguen esperando noticias de Hamás

4 minutos

Las autoridades israelíes informaron este sábado que identificaron los restos de un rehén restituido en la víspera por Hamás, aunque el movimiento islamista debe aún entregar los cadáveres de 18 secuestrados para cumplir con el acuerdo de tregua.

Las partes se comprometieron a un cese al fuego a partir del 10 de octubre para que Hamás liberara el lunes pasado a los 20 cautivos que seguían con vida y también a los 28 ya fallecidos.

El grupo islamista liberó a tiempo a los secuestrados vivos, pero pidió más tiempo ante las dificultades de encontrar y extraer los cuerpos de las ruinas del territorio palestino, arrasado por dos años de guerra.

Hamás ya entregó los restos de 10 rehenes, después de que restituyera en la noche del viernes a Israel, por intermediación de la Cruz Roja, el cadáver de un secuestrado que fue llevado al Instituto Médico Legal en Tel Aviv.

Los restos fueron identificados como pertenecientes a Eliyahu Margalit, quien murió durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 en territorio israelí que desencadenó la guerra en Gaza.

Este asalto sin precedentes de Hamás en Israel dejó 1.221 muertos, en su mayoría civiles, según un balance de AFP con base en datos oficiales.

Margalit, que tenía 75 años en el momento de su muerte, fue raptado en los establos del kibutz de Nir Oz, una comunidad agrícola que está muy cerca de la frontera con Gaza.

El ejército israelí informó este sábado que el cuerpo fue entregado a la familia.

La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu agregó que no «cederá» ni escatimará en esfuerzos hasta el retorno de todos los cautivos fallecidos.

– «Bajo los escombros» –

Hamás, que gobierna Gaza desde 2007, reiteró el viernes que devolverá a Israel los cadáveres de todos los rehenes que siguen en el enclave, como estipula el acuerdo de alto al fuego promovido por Estados Unidos.

«El proceso de restitución de los cuerpos de los prisioneros israelíes podría tomar algún tiempo», precisó el portavoz de Hamás, Hazem Qasem, ya que algunos fallecidos «quedaron enterrados en túneles» destruidos por el ejército israelí.

«Otros siguen bajo los escombros de edificios bombardeados», agregó.

Israel señala que estos retrasos constituyen un incumplimiento de los términos del acuerdo de tregua.

También Hamás denuncia «numerosas violaciones», entre ellas la muerte de 28 personas por tiros de las fuerzas israelíes desde el 10 de octubre.

El ejército israelí afirmó, por su parte, que disparó contra «varios terroristas» que se acercaron a sus tropas en la zona de Jan Yunis, en el sur de Gaza.

Para ayudar en la labor de identificación en el territorio palestino, Turquía envió a 81 especialistas en búsqueda de cadáveres en zonas de desastre, pero este equipo permanece retenido en el lado egipcio de la frontera desde el viernes.

La Defensa Civil de Gaza, una agencia de socorro que opera bajo la autoridad del gobierno local, informó que desde la entrada en vigor de la tregua encontró bajo los escombros los restos de más de 280 personas.

Las autoridades locales estiman que hay cerca de 10.000 cadáveres entre las ruinas.

La ofensiva israelí de represalia provocó 67.967 fallecidos en el enclave palestino, también civiles mayoritariamente, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud local, consideradas fiables por la ONU.

– «Llevará tiempo» el hambre en Gaza –

El pacto también prevé el acceso de ayuda por el paso de Rafah, en la frontera con Egipto, que la ONU y otras organizaciones humanitarias reclaman insistentemente.

Por ahora, los accesos a Gaza, controlados todos por Israel, siguen estando muy restringidos.

La Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC), un organismo respaldado por Naciones Unidas, declaró en agosto que había hambruna en zonas de la Franja de Gaza, un informe rechazado por Israel.

El director de las operaciones humanitarias de la ONU, Tom Fletcher, entró el viernes en el enclave y tras visitar una panadería reportó que tiene combustible y harina, lo que le permite producir hasta 300.000 panes de pita al día, informó la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA).

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas advirtió el viernes que remediar la situación de hambruna en la Franja de Gaza «llevará tiempo».

Las siguientes etapas del plan de paz incluyen un desarme de Hamás, la amnistía o desarme de sus miembros y el repliegue completo de Israel, pero no hay un acuerdo sobre estos puntos y todavía están en negociación.

