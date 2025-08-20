Israel inaugura su embajada en Zambia y expande su presencia en África
Jerusalén, 20 ago (EFE).- El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, inauguró este miércoles su embajada en Zambia, resaltando los valores comunes entre ambos países, pero también que la diplomacia israelí ha elegido este país africano como el primero en el que abrir una embajada entre todos aquellos que lo solicitan.
«Muchos países en África hacen cola para que Israel abra una embajada en sus capitales, estos días. Elegimos empezar en Zambia», remarcó Saar durante una ceremonia celebrada en Lusaka.
En el acto intervino también el titular de Exteriores en Zambia, Mulambo Haimbe, y a él asistieron dos ministros zambianos más: el de Defensa, Ambrose Lufuma; y el de Tecnología, Felix Mutati.
En su discurso, Saar se centró en los «valores compartidos» entre Israel y Zambia, como «dos naciones creyentes en tradiciones ancestrales basadas en la Biblia».
Saar recordó que las relaciones diplomáticas entre Israel y Zambia comenzaron en 1966, poco después de que el país lograra la independencia en 1964.
«Desafortunadamente, como otros países africanos, Zambia decidió en 1973 romper sus relaciones diplomáticas con Israel», aseguró Saar. En 1973 Israel libró la guerra del Yom Kippur con Egipto y Siria.
En 1991 ambos países retomaron las relaciones diplomáticas, y en 2015 Zambia inauguró su embajada en Tel Aviv.EFE
