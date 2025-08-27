Israel intercepta un nuevo misil yemení que hizo sonar las alarmas en Jerusalén

Jerusalén, 27 ago (EFE).- El Ejército israelí interceptó este miércoles un nuevo misil disparado desde Yemen, que hizo sonar las alarmas durante la madrugada en Jerusalén y otras zonas del centro de Israel, según un comunicado castrense.

La intercepción se produjo en torno a las 05.30 hora local (02.30 GMT).

Según el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA), de momento no se han registrado impactos ni víctimas.

Los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, lanzan frecuentemente misiles balísticos y drones contra Israel, aunque la gran mayoría son interceptados, justificando sus ataques por la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza.

Los enfrentamientos comenzaron tras el inicio de la guerra en Gaza, después de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, y se han mantenido desde entonces pese al alto el fuego entre los hutíes y Estados Unidos, principal aliado de Israel, que entró en vigor en mayo de este año.

En la tarde del domingo, Israel bombardeó varios puntos de la capital yemení, Saná, en manos de los insurgentes desde 2015. Los ataques causaron diez muertos y casi un centenar de heridos, según el Ministerio de Sanidad de los hutíes.

Los bombardeos estuvieron dirigidos contra un complejo militar en el que se ubica el palacio presidencial hutí, dos plantas eléctricas y un almacén de combustible en Saná, supuestamente utilizados para «actividades militares» por los rebeldes, según el Ejército israelí.

Tras los ataques, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, dijo que el palacio presidencial había sido «destruido», y el primer ministro, Benjamín Netanyahu, aseguró que los hutíes están «aprendiendo a las malas» cuáles son las consecuencias de sus ataques contra Israel.EFE

