Israel justifica el rechazo al alcalde de Barcelona por «difamación» y «boicot»

1 minuto

Jerusalén, 22 ago (EFE).- Las autoridades de Inmigración israelíes rechazaron la entrada al país del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, por tener «antecedentes» de «difamación del Estado y participación en un boicot a Israel», según un comunicado de este organismo dependiente del Ministerio del Interior.

En la nota, a la que ha tenido acceso EFE, se indica que Collboni debía aterrizar este viernes a medianoche en Tel Aviv, pero se le denegó la entrada al país y se le notificó esta decisión.

«La denegación se produce de conformidad con la Ley de Entrada a Israel y en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Consejo de Seguridad Nacional», explica el comunicado, que insiste en que el rechazo a su entrada fue «una decisión conjunta». EFE

