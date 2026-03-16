Israel lanza un nuevo ataque contra el sur de Beirut

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Israel bombardeó a última hora del domingo los suburbios del sur de Beirut, y poco después, el ejército israelí anunció en las redes sociales sobre el ataque a «infraestructura terrorista de Hezbolá» en la capital libanesa.

El ataque de medianoche, escuchado por corresponsales de la AFP, se produjo después de una orden de evacuación del ejército israelí por la mañana para los suburbios del sur de Beirut, que Israel ha atacado repetidamente en las dos últimas semanas.

Poco después del bombardeo, el ejército israelí dijo en las redes sociales que estaba «atacando en este momento infraestructura terrorista de Hezbolá en Beirut».

Líbano se vio arrastrado a la guerra de Oriente Medio el 2 de marzo, cuando Hezbolá, que apoya a Irán, atacó a Israel para vengar la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en ataques estadounidenses-israelíes. Israel replicó con bombardeos contra el país vecino e incursiones terrestres en zonas fronterizas.

Las autoridades libanesas señalaron el domingo que el balance de muertos por los ataques israelíes aumentó a 850, mientras que más de 830.000 personas se registraron como desplazadas, incluidas unas 130.000 que se alojan en refugios colectivos.

Las intensas lluvias del domingo sumaron más sufrimiento a las personas desplazadas, cientos de las cuales duermen a la intemperie o en tiendas de campaña cerca del paseo marítimo del centro de Beirut.

Nader, de 42 años, dueño de una cafetería y desplazado de los suburbios del sur de Beirut, dijo que había reconstruido su casa tras el anterior conflicto entre Israel y Hezbolá en 2024 y temía que hubiera sido destruida de nuevo.

«Aquí no tenemos nada y la situación es muy mala», dijo a la AFP. «Hace mucho frío, muchos bebés están enfermos y no podemos protegerlos».

– Israel niega conversaciones –

El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, negó el domingo que se prevean negociaciones directas con Líbano para poner fin a la guerra con su vecino.

«La respuesta es no», declaró a periodistas sobre un posible diálogo.

Un responsable libanés había dicho a la AFP el sábado que el país se preparaba para formar una delegación para negociar con Israel, pero que aún no se había decidido agenda, fecha ni lugar para eventuales conversaciones.

La agencia estatal de noticias libanesa Ani indicó que Israel mató a una persona en un ataque contra un apartamento en un edificio residencial en la ciudad de Sidón.

La fuente de Hamás, que pidió el anonimato, dijo que Wisam Taha, un alto cargo del movimiento palestino, había muerto.

También en el sur del país, la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (Finul) indicó que sus cascos azules fueron blanco de ataques tres veces el domingo, «probablemente por grupos armados no estatales» en el sur del país. Dos días antes, otro de sus puestos fue alcanzado por disparos que la Ani había atribuido a Israel.

La Ani informó además el domingo de bombardeos israelíes contra el sur y el este del país.

Hezbolá reivindicó en tanto una serie de ataques contra objetivos en Israel y contra tropas israelíes en el sur del Líbano.

El grupo también dijo que sus combatientes dispararon un «misil avanzado» contra la base aérea de Palmachim, al sur de Tel Aviv.

Al sureste de Sidón, el Ministerio de Salud de Líbano dijo que un ataque nocturno mató a cinco personas en la localidad de Al Qatrani, elevando un balance previo de tres muertos.

El ejército israelí también dijo que había destruido «centros de mando» pertenecientes a la fuerza de élite Radwan de Hezbolá en Beirut.

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