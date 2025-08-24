The Swiss voice in the world since 1935

Israel lanza varios ataques contra infraestructuras en la capital del Yemen, según hutíes

El Cairo, 24 ago (EFE).- Los rebeldes chiíes hutíes afirmaron que Israel ha lanzado este domingo varios ataques contra una compañía petrolera y una central eléctrica en la capital del Yemen, Saná, la misma que el Ejército israelí atacó hace una semana, informaron medios afines a los insurgentes.

Mientras que la agencia de noticias oficial de los hutíes, Saba, indicó simplemente que Israel llevó a cabo «ataques» en Saná, la cadena Al Masirah -portavoz de los insurgentes- detalló que la «agresión tuvo como objetivo la estación de la compañía petrolera» en la capital «con varios ataques».

«Varios ataques» más tuvieron como objetivo la central eléctrica de Haziz, al sur de la capital, según Al Masirah.

Hasta el momento, se desconoce si estas acciones han provocado víctimas, mientras que Israel no se ha pronunciado al respecto.

El Ejército israelí reconoció el pasado domingo haber lanzado un ataque contra la «infraestructura energética» de Saná, concretamente contra la planta de Haziz, lo que provocó un incendio y dejó varios generadores fuera de servicio.

Los rebeldes hutíes del Yemen, aliados de Irán, atacan frecuentemente Israel con misiles balísticos y drones, aunque la gran mayoría de los lanzamientos son interceptados antes de llegar a su objetivo.

Israel, en respuesta, ha atacado Saná en varias ocasiones, además de otras zonas del país controladas por los hutíes.

Los enfrentamientos comenzaron tras el inicio de la guerra en Gaza, después de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, y se han mantenido desde entonces pese al alto el fuego entre los hutíes y Estados Unidos, principal aliado de Israel, que entró en vigor en mayo de este año.EFE

