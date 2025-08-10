Israel lanzará «muy pronto» su ofensiva hacia los «dos últimos bastiones de Hamás» en Gaza

1 minuto

Jerusalén, 10 ago (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este domingo en una conferencia ante la prensa internacional en Jerusalén que Israel lanzará «muy pronto» su ofensiva contra la ciudad de Gaza y los campamentos de refugiados en el centro y sur del enclave (conocidos como la zona de Mawasi), que considera los dos últimos bastiones de Hamás en la Franja.

La condición previa a lanzar la ofensiva es la creación de unas «zonas de seguridad», cuya ubicación no detalló, a las que desplazar a la población y en las que Netanyahu aseguró que se le dará «comida, agua y atención médica». A principios de julio, la ONU advirtió que estas áreas pueden constituir «campos de concentración» de facto.EFE

