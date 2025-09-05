The Swiss voice in the world since 1935

Israel lanzará campaña bombardeos en edificios de ciudad de Gaza en «los próximos días»

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Jerusalén, 5 sep (EFE).- El Ejército israelí anunció este viernes que «en los próximos días» empezará una oleada de ataques contra edificios de varias plantas de la ciudad de Gaza (norte de la Franja) que se hayan «convertido en infraestructura terrorista».

«En los próximos días, el Ejército atacará estructuras convertidas en infraestructura terrorista en la ciudad de Gaza: cámaras, centros de mando de observación, posiciones de francotirador y antitanque, y recintos de mando y control», recoge el comunicado.

El anuncio llega después de que ayer el Ejército dijera que ya controla el 40 % de la capital gazatí que pretende ocupar totalmente expulsando hacia el sur al millón de personas que se concentran en la urbe.

En su comunicado, el Ejército asegura que «han llevado a cabo extensas operaciones de recopilación de inteligencia e identificaron una importante actividad terrorista de Hamás en diversas infraestructuras de la ciudad de Gaza, en particular en edificios de gran altura».

«Además, la infraestructura terrorista subterránea de Hamás se encuentra junto a estos edificios, diseñada para facilitar emboscadas contra las tropas israelíes y proporcionar rutas de escape desde los centros de mando establecidos en ellos», agrega el comunicado.

Asimismo, asegura que en esta nueva campaña de bombardeos contra edificios «tomarán numerosas medidas para minimizar al máximo el riesgo de dañar a la población civil».

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, avisó hoy de que «las puertas del infierno» en Gaza se están abriendo y prometió intensificar los ataques contra la capital gazatí.

«Cuando la puerta se abra, no se cerrará, y la actividad del Ejército aumentará hasta que los asesinos de Hamás acepten las condiciones de Israel para el fin de la guerra, comenzando con la liberación de todos los rehenes y el desarme», amenazó.

Durante la última semana, los ataques en la ciudad de Gaza se han intensificado.

Desde horas de la madrugada cerca de una veintena de palestinos, incluidos siete niños, han muerto en bombardeos israelíes contra viviendas y tiendas de campaña, informó la agencia de noticias Wafa, que cita a fuentes médicas. EFE

ngg/jlp

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR