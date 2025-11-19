Israel llama a evacuar zonas de dos aldeas del sur de Líbano donde prevé bombardear edificios

El ejército israelí pidió este miércoles evacuar áreas de dos localidades del sur de Líbano que albergarían, dijo, instalaciones militares del movimiento islamista proiraní Hezbolá, y que prevé bombardear.

«Las fuerzas [israelíes] atacarán próximamente infraestructuras militares pertenecientes al grupo terrorista Hezbolá en diferentes zonas del sur de Líbano, en respuesta a los intentos ilegales de la organización de restablecerse en la región», anunció el coronel Avichay Adraee, portavoz del ejército israelí, en un mensaje en X.

El oficial llamó a evacuar los alrededores de dos edificios, indicados en unos mapas, situados en las aldeas de Deir Kifa y de Shehour.

Israel sigue bombardeando Líbano pese al cese el fuego acordado en noviembre de 2024 para poner fin a más de un año de hostilidades con Hezbolá.

Ese grupo, proiraní, es aliado del movimiento islamista palestino Hamás y quedó muy mermado por el enfrentamiento con Israel, que incluyó dos meses de guerra total.

En las últimas semanas, Estados Unidos redobló la presión sobre las autoridades libanesas para que hagan que Hezbolá se desarme, a lo que el movimiento se niega.

