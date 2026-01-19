Israel lleva a cabo una redada militar en la zona sur de Cisjordania ocupada

Jerusalén, 26 nov (EFE).- El Ejército israelí desarrolla desde la noche de este domingo una operación militar en la zona sur de la Cisjordania ocupada para «desmantelar infraestructura terrorista», según afirma un comunicado conjunto del Ejército israelí y el Shin Bet (la agencia de inteligencia interior israelí) publicado este lunes.

«Durante la noche del domingo, en la zona de Jabal Johar, en Hebrón (sur de Cisjordania), las fuerzas de seguridad iniciaron una operación para desmantelar la infraestructura terrorista, erradicar la posesión ilegal de armas y reforzar la seguridad en la zona», recoge la nota.

El comunicado añade que se espera que la operación continúe varios días y advierte que, durante su duración, «podrían escucharse explosiones» y se observará «un mayor movimiento» de las tropas israelíes en la zona.

Según la agencia palestina de noticias Wafa, el Ejército detuvo a siete palestinos (entre ellos un menor) en el distrito de Hebrón a lo largo de la madrugada de este lunes. Según este medio, cinco de ellos fueron detenidos en la localidad de Sa’ir, mientras que otras dos personas, entre ellas un niño de 13 años, fueron arrestadas en Al Shuyuj, al norte de Hebrón.

Wafa recoge que las tropas israelíes cerraron varios barrios al sur de la ciudad de Hebrón, bloqueando varias carreteras secundarias con puertas de hierro, bloques de hormigón y montículos de tierra.

Los soldados, agrega el medio palestino, registraron varias viviendas, saquearon sus pertenencias y agredieron a sus residentes, además de establecer varios puestos de control militares en las entradas a Hebrón y sus localidades aledañas.

Además, según Wafa, fuerzas del Ejército israelí realizaron anoche una incursión en la aldea de Kafr Ni’ma, al oeste de Ramala (centro de Cisjordania), donde rodearon la mezquita y detuvieron a varias personas que se hallaban en su interior.

Solo en 2025, al menos 242 palestinos (55 de ellos menores de edad), murieron por fuego israelí en Cisjordania ocupada, mientras que la cifra asciende a unos 1.060 desde el 7 de octubre de 2023, fecha desde la que Israel aumentó sus incursiones militares en este territorio palestino. EFE

