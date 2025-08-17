The Swiss voice in the world since 1935

Israel mató a 38 gazatíes el sábado, 14 mientras buscaban ayuda humanitaria

Jerusalén, 17 ago (EFE).- Al menos 38 gazatíes murieron a lo largo del sábado, 14 de ellos mientras acudían a buscar ayuda humanitaria, en los ataques israelíes contra la Franja de Gaza, según el registro de los hospitales publicado este domingo por el Ministerio de Sanidad del enclave.

Además, los equipos de rescate recuperaron los cadáveres de 9 personas que murieron en días anteriores y quedaron enterrados bajo los escombros.

Desde que comenzó la guerra, tras los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, las fuerzas israelíes han matado al menos a 61.944 personas en la Franja, según el registro de las autoridades sanitarias.

Otras 258 personas han muerto por causas relacionadas con el hambre y la desnutrición, según Sanidad, de los que al menos 110 eran menores de edad.

Además, desde que la polémica Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, en inglés) comenzó a operar varios puntos de distribución de comida, a finales de mayo, 1.938 personas han perdido la vida por fuego israelí cerca de sus centros de reparto o mientras trataban de alcanzar a los pocos camiones de la ONU que llegan a la Franja.EFE

