Israel mató a 58 personas el domingo en ataques en Gaza, 28 intentando conseguir comida

1 minuto

Jerusalén, 25 ago (EFE).- Israel mató a 58 personas en ataques este domingo en la Franja de Gaza, 28 de ellas mientras intentaban conseguir comida, según el último boletín del Ministerio de Sanidad gazatí, que recoge a los fallecidos el día anterior.

Sanidad reportó que otras 308 personas resultaron heridas este domingo en ataques israelíes, lo que eleva la cifra de fallecidos desde el comienzo de la ofensiva israelí en la Franja a 62.744 y la de heridos a más de 158.200.

Además, el boletín de este ministerio, dependiente del Gobierno de Hamás en el enclave palestino, recoge que este domingo 28 personas han muerto al intentar conseguir ayuda humanitaria, una situación que se repite desde que a finales de mayo Israel volvió a dejar entrar comida en la Franja tras un bloqueo de casi tres meses.

Así, el total de muertos intentando acceder a ayuda en Gaza asciende a 2.123 y a más de 15.600 el de heridos.

Los hospitales de toda la Franja de Gaza también recibieron en las últimas horas 11 nuevas muertes por desnutrición y hambruna, incluidos dos bebés.

Entre estas muertes no están incluidas las 20 personas asesinadas en el hospital Nasser del sur de Gaza este lunes, entre las que hay cuatro periodistas que trabajaban para medios internacionales atacados en el punto donde solían hacer directos. EFE

ime/mt/jgb