The Swiss voice in the world since 1935

Israel mató a 62 palestinos en Gaza este viernes, 15 mientras buscaban ayuda humanitaria

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Jerusalén, 30 ago (EFE).- Los ataques israelíes contra la Franja de Gaza mataron al menos a 62 palestinos este viernes, 15 de ellos mientras trataban de conseguir ayuda humanitaria en el devastado enclave, según el registro de los hospitales publicado este sábado por el Ministerio de Sanidad gazatí.

Además, los equipos de rescate recuperaron los cadáveres de cuatro palestinos que murieron en jornadas anteriores y quedaron enterrados bajo los escombros.

El Ministerio también sumó al registro de fallecidos los nombres de 280 personas desaparecidas que fueron reclasificadas como muertas, tras una revisión de las autoridades judiciales palestinas.

En total, desde que comenzó la ofensiva israelí contra Gaza, tras los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, al menos 63.371 gazatíes han muerto y 159.835 han resultado heridos, según las autoridades sanitarias.

Durante este viernes, además, los hospitales registraron diez nuevas muertes por causas relacionadas con el hambre y la desnutrición, tres de ellas de menores de edad.

Más de 300 gazatíes, incluidos 121 niños, han muerto de hambre desde el comienzo de la guerra, la mayoría este verano, cuando la escasez de comida se ha agudizado por el bloqueo casi total a la entrada de alimentos y medicinas por parte de Israel, que controla todos los accesos, según los registros de la Sanidad gazatí.EFE

jdg/jac

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
58 Me gusta
66 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR