Israel mató a 98 gazatíes el miércoles, 51 murieron mientras buscaban ayuda humanitaria

Jerusalén, 7 ago (EFE).- El Ministerio de Salud de Gaza informó este jueves de que al menos 98 personas murieron el miércoles por los ataques israelíes en la Franja de Gaza, 51 de ellas mientras buscaban ayuda humanitaria.

Según el informe diario de Sanidad publicado este jueves, que recoge cifras del día anterior, 100 cuerpos (dos de ellos recuperados de los escombros) fueron llevados a hospitales de la Franja, entre ellos 51 personas que buscaban ayuda humanitaria.

Las autoridades también señalaron que el miércoles se registraron 603 personas heridas, de las cuales 230 estaban intentando acceder a asistencia humanitaria.

Con estas nuevas víctimas, el número total de fallecidos en el enclave desde el inicio de la ofensiva israelí -tras los ataques de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023- asciende a 61.258, mientras que los heridos suman 152.045, según datos del Ministerio de Salud gazatí, que forma parte del gobierno de Hamás.

Del total de fallecidos, las autoridades sanitarias denuncian que 1.706 murieron y más de 12.030 resultaron heridos mientras intentaban obtener ayuda humanitaria, ya sea en los puntos de distribución de la polémica fundación GHF -que opera desde mayo por iniciativa israelí- o en las rutas seguidas por los pocos camiones de la ONU y otras organizaciones que logran acceder al enclave. EFE

