The Swiss voice in the world since 1935

Israel mata a 13 personas cuando buscaban comida, según hospital en Gaza

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Gaza, 17 ago (EFE).- Trece personas murieron este domingo a causa de fuego israelí cuando intentaban buscar ayuda humanitaria en el sur de la Franja de Gaza, informó el hospital Nasser del enclave palestino.

El hospital afirma que los muertos se produjeron cerca del eje Morag y de los centros de distribución de ayuda en Gaza. Cerca de Morag se encuentra el centro de distribución de ayuda SDS3 de la polémica Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, en inglés), que también tiene dos puntos más en la zona de Rafah, en el sur.

Cientos de personas han muerto -casi 2.000 según los datos de Sanidad gazatí- intentado acceder a ayuda humanitaria en Gaza desde que Israel puso en marcha a finales de mayo un nuevo sistema de reparto a cargo de la GHF, que tiene cuatro puntos de distribución en zonas militarizadas donde el Ejército israelí ha reconocido haber abierto fuego.

Además de los muertos en estos puntos de distribución, también se producen fallecidos por fuego israelí de gazatíes que acuden a las rutas -también militarizadas- de entrada de camiones con comida para descargar su comida.

La agencia de noticias palestina Wafa afirma ademas que cuatro civiles murieron este domingo en un ataque aéreo israelí contra una tienda de campaña que albergaba a personas desplazadas cerca de las torres de Taiba, al oeste de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.

Wafa eleva a 21 los muertos por el momento este domingo en la Franja a causa de ataques israelíes.

Casi 62.000 personas han muerto en el enclave palestino desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, según los datos ofrecidos por las autoridades gazatíes, en una situación denunciada como genocidio por países como Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, una calificación que también han usado organizaciones internacionales e israelíes de derechos humanos.EFE

aa-mt/amg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
8 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR