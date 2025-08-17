Israel mata a 13 personas cuando buscaban comida, según hospital en Gaza

Gaza, 17 ago (EFE).- Trece personas murieron este domingo a causa de fuego israelí cuando intentaban buscar ayuda humanitaria en el sur de la Franja de Gaza, informó el hospital Nasser del enclave palestino.

El hospital afirma que los muertos se produjeron cerca del eje Morag y de los centros de distribución de ayuda en Gaza. Cerca de Morag se encuentra el centro de distribución de ayuda SDS3 de la polémica Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, en inglés), que también tiene dos puntos más en la zona de Rafah, en el sur.

Cientos de personas han muerto -casi 2.000 según los datos de Sanidad gazatí- intentado acceder a ayuda humanitaria en Gaza desde que Israel puso en marcha a finales de mayo un nuevo sistema de reparto a cargo de la GHF, que tiene cuatro puntos de distribución en zonas militarizadas donde el Ejército israelí ha reconocido haber abierto fuego.

Además de los muertos en estos puntos de distribución, también se producen fallecidos por fuego israelí de gazatíes que acuden a las rutas -también militarizadas- de entrada de camiones con comida para descargar su comida.

La agencia de noticias palestina Wafa afirma ademas que cuatro civiles murieron este domingo en un ataque aéreo israelí contra una tienda de campaña que albergaba a personas desplazadas cerca de las torres de Taiba, al oeste de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.

Wafa eleva a 21 los muertos por el momento este domingo en la Franja a causa de ataques israelíes.

Casi 62.000 personas han muerto en el enclave palestino desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, según los datos ofrecidos por las autoridades gazatíes, en una situación denunciada como genocidio por países como Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, una calificación que también han usado organizaciones internacionales e israelíes de derechos humanos.EFE

