Israel mata a 62 gazatíes el viernes, 26 buscando ayuda humanitaria

(sustituye jueves por viernes en el título; día correcto, viernes)

Jerusalén, 16 ago (EFE).- Al menos 62 gazatíes murieron el viernes por ataques israelíes en la Franja de Gaza, entre ellos 26 que fallecieron mientras buscaban ayuda humanitaria, informó este sábado el Ministerio de Sanidad del enclave en su balance diario correspondiente al día anterior.

Ese día, 385 heridos ingresaron en los hospitales de Gaza, según las autoridades sanitarias, controladas por el grupo islamista Hamás.

Con ellos, el balance desde el inicio de la ofensiva israelí, el 7 de octubre de 2023, asciende a 61.897 muertos en la Franja.

Los ataques en la Franja se han intensificado desde que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, presentó el 8 de agosto su plan para ocupar el enclave palestino, con el objetivo de ampliar la ofensiva hacia lo que considera «los dos últimos bastiones de Hamás»: la ciudad de Gaza y los campamentos de refugiados en las costas del centro y sur, zonas a las que Israel ha ordenado en repetidas ocasiones desplazarse a la población.

La escalada se produce en un contexto de acceso muy limitado a la ayuda humanitaria, por el que al menos 1.924 gazatíes han muerto mientras intentaban conseguirla, según las autoridades sanitarias del enclave.EFE

vsj/amg

