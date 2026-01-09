Israel mata a al menos 13 palestinos en Gaza tras lanzamiento de proyectil desde la Franja

2 minutos

Jerusalén, 9 ene (EFE).- Israel mató a al menos 13 palestinos en Gaza, incluidos 5 niños, en un ataque perpetrado en las últimas horas, informó este viernes la unidad a cargo del recuento de víctimas mortales en morgues de hospitales de la Franja, dependiente del Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás.

El ataque, que también dejó «múltiples heridos», se produjo después de que ayer Israel reportara el lanzamiento de un proyectil desde la Franja, pero que cayó a unos centenares de metros dentro del territorio gazatí, y lo calificara de violación del alto el fuego.

Hamás no ha reivindicado este lanzamiento.

«En respuesta al lanzamiento fallido realizado ayer (jueves) desde la zona de la ciudad de Gaza hacia el territorio del Estado de Israel, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Shin Bet llevaron a cabo ataques selectivos contra terroristas e infraestructuras terroristas de la organización terrorista Hamás en el sur y el norte de la Franja de Gaza», afirmaron en una declaración conjunta los portavoces de las FDI y del Shin Bet.

Según la unidad a cargo del recuento de víctimas mortales en hospitales de Gaza, estos últimos ataques israelíes dejaron 4 muertos (incluidos 3 niños) en el sur de la Franja tras usarse un «dron suicida contra una tienda de campaña para desplazados en Al-Mawasi (Khan Younis)».

Además, entre el total de 13 recontados por el momento, también se registraron dos muertos (uno de ellos con tan solo 11 años) en el norte de Gaza y ciudad de Gaza, tras ataques contra el oeste del campamento de Jabalia y contra una de las escuelas que también alberga a desplazados en esta zona.

Según una fuente local consultada ayer por EFE, el incidente no tuvo que ver con el conflicto entre Israel y Hamás, sino que se trató de un proyectil lanzado por unos niños que jugaban con un artefacto sin explotar. EFE

