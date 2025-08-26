Israel mata a cinco palestinos a las puertas de la ciudad de Gaza

2 minutos

Gaza, 26 ago (EFE).- El Ejército israelí mató este martes a cinco palestinos en la zona de Al Saftawi, a las puertas de la ciudad de Gaza, mientras las tropas avanzan lentamente hacia el interior de la capital, confirmaron a EFE fuentes en el enclave.

Según los paramédicos que transportaron a los fallecidos, los ataques dejaron además un gran número de heridos.

El jefe de los servicios de emergencia gazatíes en el norte del enclave, Fares Afana, afirmó las tropas israelíes avanzaron hoy desde sus posiciones en Yabalia, al norte de la ciudad de Gaza, hacia Al Saftawi, ubicada en los límites de la capital gazatí, sin avanzar más allá de la rotonda de Al Saftawi.

«La operación incluyó el uso de drones cuadricópteros para fuego intenso, que establecieron fuego de supresión en la zona», detalló el responsable.

Además, según testigos, acompañan a los soldados dos tanques y dos apisonadoras.

El Ejército israelí opera desde hace algunos días en el extrarradio de la ciudad de Gaza, aunque todavía no han entrado en el interior de la urbe, donde se estima que viven alrededor de un millón de gazatíes, muchos de ellos desplazados durante la guerra.

Las operaciones son parte de los preparativos de Israel para tomar la capital gazatí, después de que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, ordenara al Ejército expandir la ofensiva y desplazar a toda la población de la ciudad hacia el sur.

Más de 62.800 personas han muerto y otras 158.000 han resultado heridas en los ataques israelíes contra la Franja desde octubre de 2023, según el recuento del Ministerio de Sanidad gazatí. EFE

aa-jdg/mt/jac