Israel mata a más de 100 palestinos desde el sábado y sigue destruyendo la ciudad de Gaza
Gaza, 31 ago (EFE).- El Ejército israelí mató al menos a 105 palestinos en Gaza desde el sábado, según el recuento de hoy domingo de fuentes médicas locales, mientras que las tropas del Estado judío continúan su incursión en el barrio de Zeitún, en la capital del enclave, donde bombardearon viviendas y otros edificios.
El sábado, al menos 85 personas fueron asesinadas, entre ellas 43 en la ciudad de Gaza, según datos del Hospital Al Shifa y de la clínica Sheikh Radwan. Sus muertes de suman a una veintena de fallecidos esta madrugada, entre ellos gazatíes que fueron abatidos cuando se desplazaban en busca de comida. EFE
