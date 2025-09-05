Israel mata a tiros a un palestino cerca de un puesto de control en Cisjordania

Jerusalén, 5 sep (EFE).- Fuerzas israelíes mataron a tiros a un palestino de 57 años, este viernes cerca del puesto un puesto de control en Nablus (en el norte de Cisjordania), al que acusaron de lanzar un «objeto sospechoso a los soldados que operaban en la zona», según recoge un comunicado del Ejército.

«El terrorista no cumplió las instrucciones del Ejército; posteriormente, los soldados siguieron los procedimientos operativos estándar y eliminaron al terrorista para eliminar la amenaza», indica el texto castrense.

Durante el incidente, no se reportaron heridos entre los soldados israelíes.

El Ministerio de Salud palestino identificó a la víctima como Ahmed Abdel Fattah Shahada, de 57 años, residente de Urif de la gobernación de Nablus e indicó que falleció «por balas de ocupación».

La Medina Luna Roja Palestina, por su parte, denunció que las fuerzas israelíes impidieron a sus equipos llegar hasta el lugar de los hechos para atender a la víctima.

Desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza, la tensión en la Cisjordania ocupada también ha ido aumentando y en estos dos últimos años se han registrado más muertos de palestinos por ataques del Ejército, pero también por agresiones de colonos. EFE

ngg/rod