Israel mata a un soldado, a su hermano y a cinco miembros de una misma familia en Líbano

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Beirut, 29 abr (EFE).- Un soldado del Ejército libanés y su hermano murieron este miércoles en un ataque israelí contra la motocicleta en la que viajaban por el sur del Líbano, después de que de madrugada perdieran la vida cinco miembros de una misma familia libanesa, pese al alto el fuego en vigor entre ambos países.

Por un lado, el Ejército libanés informó en un comunicado del fallecimiento del militar y su hermano «a causa de un bombardeo israelí que les alcanzó en el pueblo de Khirbet Selm, en Bint Jbeil, mientras viajaban en una motocicleta desde el centro de trabajo del soldado hasta su casa en la localidad de Al Sawana».

La institución castrense libanesa no toma parte en la guerra, que enfrenta a Israel con el grupo chií libanés Hizbulá, pero ya ha sufrido varias bajas desde su inicio el pasado 2 de marzo, muchas de ellas en ataques aparentemente deliberados contra puestos de control militares o vehículos con soldados.

En Jibchit, también en el sur del país, perdieron la vida la madrugada de este miércoles tres mujeres, un hombre mayor y un niño pertenecientes a una misma familia, después de que otro ataque israelí alcanzara su edificio, según la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN).

El medio estatal indicó que los equipos de rescate tuvieron que trabajar prácticamente toda la noche para poder recuperar sus cuerpos de entre los escombros del inmueble, que quedó destruido a causa del impacto.

Todo ello se produce pese al alto el fuego acordado entre el Líbano e Israel, en vigor desde hace casi dos semanas y previsto al menos hasta mediados de mayo.

El Estado judío bombardea a diario un gran número de áreas del sur del Líbano, de donde se niega además a replegar a sus tropas, mientras que Hizbulá comenzó a responder a las violaciones en el quinto día de la tregua y ataca principalmente a soldados israelíes presentes en el territorio libanés. EFE

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