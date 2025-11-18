Israel mata en Gaza a dos palestinos que el Ejército dice que cruzaron la ‘línea amarilla’

2 minutos

Jerusalén, 18 nov (EFE).- Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) mataron este martes a dos palestinos que afirmaron habían cruzado la conocida como ‘línea amarilla’ de Gaza y se aproximaron a las tropas israelíes, informaron los militares israelíes en un comunicado.

Según dijeron a EFE fuentes de las IDF, los dos supuestos «terroristas» entraron en la ‘línea amarilla’ en la zona de Rafah, un territorio al sur de la Franja de Gaza que linda con Egipto y que está completamente controlado por Israel.

Las dos personas cruzaron la línea -una demarcación que marca la retirada de las tropas israelíes y desde la que han abierto fuego en numerosas ocasiones contra la población- y se aproximaron a las tropas del Ejército israelí, lo que representaba una «amenaza inmediata», dice la nota.

Las Fuerzas de Defensa israelíes les atacaron, según puntualiza el comunicado, que reitera que conforme al acuerdo de alto el fuego sus tropas permanecen desplegadas en el sur de la Franja y continúan operando para «eliminar» cualquier «amenaza».

Por el momento, ningún medio palestino ha dado detalles sobre la muerte de estas dos personas.

Prácticamente cada día se registran muertos o heridos palestinos por fuego de las tropas israelíes en Gaza, en lo que habitualmente el Ejército israelí califica de «terroristas» que estaban más allá de la ‘línea amarilla’, en la mitad de la Franja controlada por Israel.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y el grupo islamista Hamás, más de 260 palestinos han muerto bajo fuego israelí, según el recuento del Ministerio de Sanidad de Gaza. EFE

