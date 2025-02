Israel oficializa con una carta su salida del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

2 minutos

Ginebra, 6 feb (EFE).- El Gobierno israelí oficializó este jueves, a través de un trámite realizado en Ginebra, su retiro de toda actividad relacionada con el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, instancia a la que acusa de actuar de forma tendenciosa y contraria a Israel.

«Hace una hora he entregado al presidente del Consejo de Derechos Humanos (CDH) la carta comunicando nuestro retiro de este órgano parcializado y que desde el inicio ha estado del lado de las dictaduras», dijo a la prensa el embajador de Israel ante la ONU y sus organismos especializados situados en Ginebra, Daniel Meron.

El diplomático señaló como algunas de las razones de esta decisión que Israel sea el único país con un punto permanente en la agenda del CDH, relacionado con la situación de derechos humanos de los palestinos en los territorios que ocupa.

Sostuvo que desde que este órgano empezó a funcionar, en 2006, ha adoptado un centenar de resoluciones contrarias a Israel y que sus expectativas de que el CDH asuma cambios en este sentido no se han realizado.

El anuncio de Israel de su retiro del órgano intergubernamental más importante que existe para los derechos humanos se produjo al día siguiente de que Estados Unidos diera ese paso, por segunda vez.

A mediados de 2018, durante el primer mandato del presidente Donald Trump, Estados Unidos se retiró por primera vez de este órgano tras acusarlo de perjudicar «de manera crónica» a Israel y de aceptar entre sus miembros a países donde se violaban abiertamente los derechos humanos.

En esa oportunidad, Israel decidió reducir a mínimos su participación en el CDH.

El retiro de Estados Unidos fue anulado por el Gobierno de Joe Biden.

En esta ocasión, Israel reprocha al CDH no haber llamado claramente terrorista al grupo islamista Hamás y no haber aprobado alguna resolución en su contra, ni antes ni después de los ataques del 7 de octubre de 2023.

Meron aseguró que hasta que el sistema de Naciones Unidas no acometa «reformas profundas y estructurales y no se termine con la politización de los derechos humanos», su país no se reincorporará a este órgano, en el que en los últimos años solo participaba como Estado observador, lo que le permitía participar en las reuniones y tomar la palabra, pero no votar. EFE

