Israel oficializa la ruptura de relaciones con siete agencias y entidades vinculadas a ONU

Jerusalén, 13 ene (EFE).- El ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, hizo oficial este martes la ruptura de relaciones entre Israel y siete agencias y entidades vinculadas a Naciones Unidas, entre ellas ONU Mujeres y la Alianza de Civilizaciones.

«Tras examinar y debatir la retirada de Estados Unidos de decenas de organizaciones internacionales, el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, decidió que Israel cortará inmediatamente todo contacto con las siguientes agencias de la ONU y organizaciones internacionales», anunció Saar en un comunicado en el que se detallan las siete entidades.

Además de las dos mencionadas, Israel tampoco tendrá relaciones con la Oficina del Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para los Niños y los Conflictos Armados, en lo que parece un acto de represalia -según el comunicado de Exteriores- por haber incluido a Israel en 2024 en la lista de países que violan de manera muy grave los derechos de los niños en los conflictos armados.

«Israel es el único país democrático que aparece en la lista, junto con ISIS y Boko Haram. Israel ya había roto vínculos con el ministerio en junio de 2024», detalla el texto.

Sobre ONU Mujeres -a la que Israel acusa de haber ignorado presuntos casos de violencia sexual ocurridos el 7 de octubre-, el Ministerio de Exteriores recuerda que la exdirectora de la oficina local ya había finalizado su mandato a petición de Israel, y que se había cancelado el acuerdo de cooperación con la organización desde julio de 2024.

También aparecen la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia Occidental (CESPAO), a las que Israel acusa de publicar «duros informes antiisraelíes cada año».

A su vez, Israel se desvincula de la Alianza de Civilizaciones de la ONU, fundada por Turquía y España y a la que tilda de servir de «plataforma para ataques contra Israel»; ONU Energía; y, por último, el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, ya que dice que «socava la capacidad de los países soberanos para aplicar sus propias leyes de inmigración».

Además, Exteriores advierte que otras organizaciones internacionales serán examinadas en profundidad y que se tomarán otras medidas similares próximamente.

El Parlamento israelí (Knéset) ya aprobó el pasado 30 de diciembre una reforma de la ley de 2024 que decretaba ilegal en Israel a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en la que, en una decisión sin precedentes y que choca con el derecho internacional, despojaba a esta institución de su inmunidad, al tiempo que ordenaba la expropiación de sus locales y embargo de sus bienes en Jerusalén Este.

Tres semanas antes, policías israelíes, acompañados de funcionarios municipales, ya irrumpieron por la fuerza en la sede de Jerusalén Este y sustituyeron la bandera de la ONU por una de Israel.

Además, la nueva ley, que contemplaba tres enmiendas previas, recogía la prohibición expresa de prestar a la UNRWA servicios de telecomunicaciones, aplicando un régimen similar al de los suministros básicos, así como el bloqueo de servicios financieros. EFE

