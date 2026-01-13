Israel permite entrar al país a un historiador francés tras acusarlo de antisionista

Jerusalén, 13 ene (EFE).- Las autoridades israelíes permitieron a última hora del martes la entrada en el país de Vincent Lemire, historiador francés crítico con las políticas del gobierno de Israel, después de haber revocado su visado por su supuesta postura «antisionista».

«El intento de censura estatal ha fracasado. Las autoridades israelíes acaban de levantar la prohibición de entrada que me impedía entrar» a Israel, publicó Vincent en su cuenta de X anoche.

Vicent anunció que saldría este martes por la mañana «para asistir a algunas de las 20 reuniones programadas en Palestina e Israel», además de añadir que sus encuentros en la Universidad An Najah de Nablus tuvieron que ser canceladas, así como la conferencia prevista para esta tarde sobre la destrucción del barrio magrebí de Jerusalén.

«Este boicot deliberado no iba dirigido contra mí personalmente, sino contra todos aquellos que intentan describir la realidad en Israel y Palestina: periodistas internacionales, con prohibición de entrada a Gaza durante más de dos años; periodistas palestinos, más de 200 de los cuales han sido asesinados en Gaza (…)», añadió el académico en X.

Preguntado por EFE, un portavoz del Ministerio del Interior israelí añadió que tras recibir nueva información sobre Lemire habían «decidido reconsiderar su entrada» al país.

Lemire, con un visado válido, tenía previsto llegar el domingo a Israel pero, cuatro días antes de su vuelo, recibió un correo electrónico que le notificaba que su visado había sido revocado, según detalla el diario israelí Haaretz.

El propio Lemire contactó con funcionarios del Gobierno en Francia, quienes le dijeron que un funcionario israelí había afirmado que la denegación era fruto de su condición de «antisionista».

Además, el historiador en X criticó la nueva política israelí que prohibirá operar a partir del 1 de marzo la entrada en Gaza de 37 ONG, incluyendo Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras, Oxfam y otras.

«Esto es mucho más grave que las tácticas de intimidación dirigidas contra mí. Hablamos de los 60.000 huérfanos en Gaza, los 180.000 heridos y amputados, los niños que necesitan atención médica, alimentos y vacunas. Mantengámonos en movimiento», sentenció.

Según diferentes medios, Lemire vivió en Israel durante seis años y dirigió hasta 2023 el Centro de Investigación Francés en Jerusalén, dependiente de la embajada de Francia en Tel Aviv. EFE

