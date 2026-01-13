The Swiss voice in the world since 1935

Israel rompe de forma «inmediata» relaciones con 7 agencias y entidades vinculadas a ONU

Jerusalén, 13 ene (EFE).- El ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, anunció la ruptura «inmediata» de relaciones de Israel con siete agencias de las Naciones Unidas y entidades vinculadas a esta organización, entre ellas ONU Mujeres y la Alianza de Civilizaciones.

«Tras examinar y debatir la retirada de Estados Unidos de decenas de organizaciones internacionales, el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, decidió que Israel cortará inmediatamente todo contacto con las siguientes agencias de la ONU y organizaciones internacionales», anunció Saar en un comunicado detallando las siete entidades. EFE

