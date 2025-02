Israel separa en Rafah a padres e hijos enfermos que necesitan tratamiento fuera de Gaza

4 minutos

(Rafah) Gaza, 12 feb (EFE).- Familias y autoridades gazatíes denuncian que las autoridades israelíes no solo están permitiendo menos de 50 evacuaciones médicas diarias a través del cruce fronterizo de Rafah, que conecta Gaza con Egipto, sino que, en ocasiones, separan a padres e hijos enfermos no otorgándoles el permiso para que puedan abandonar juntos la Franja.

«Me siento como si me hubieran arrancado tres pedazos del corazón», dice a EFE la madre de Abdul Hamid Al Hadad, quien prefiere no revelar su nombre, después de haberse enterado el martes que no podrá viajar con su hijo, de cinco años, fuera de Gaza para que reciba tratamiento urgente.

El pequeño Abdul padece cáncer de huesos, tiene un tumor en la pierna y en la mano -detalla su madre- y no puede valerse por sí mismo.

Según varios testimonios de familiares, pese a que tanto progenitores como sus hijos solicitan conjuntamente el permiso para salir del devastado enclave palestino, en ocasiones solo uno de los hijos es autorizado para acompañar al padre enfermo, o también puede darse el caso de que a un menor se le permita abandonar la Franja junto a sus hermanos, que también pueden ser menores.

Según explicó a EFE el COGAT, el brazo del Ejército israelí encargado de los asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados, si algunas familias son separadas se debe al «control de seguridad que deben pasar los acompañantes», si bien esta agencia insistió en que «Israel no ha impedido ni restringido el número de pacientes que salen por el cruce de Rafah».

«El número y la identidad de los heridos y enfermos son determinados por los palestinos y coordinados con las autoridades egipcias, que los reciben para recibir tratamiento médico», dijo esta agencia por teléfono.

La madre de Abdul confiesa sentirse «herida y dolida» al no poder salir con su hijo. No lo comprende, menos aún cuando Israel aprobó la partida de sus otros dos niños menores -de solo cuatro y once años de edad- como acompañantes.

Unos 5.000 niños necesitan salir

Solo en los primeros 10 días de febrero, 360 pacientes -incluidos 156 niños- fueron evacuados médicamente de Gaza, mientras que entre 12.000 y 14.000 personas, contando unos 5.000 niños, siguen necesitando urgentemente ser evacuadas, detalló la Oficina de Coordinación de la ONU para Asuntos Humanitarios (OCHA).

Sin embargo, según lo estipulado en el acuerdo de alto el fuego -en vigor desde el 19 de enero- al menos 50 pacientes y heridos -junto a tres acompañantes cada uno- deben ser evacuados cada día bajo la supervisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS), algo que no se ha cumplido.

«La necesidad es inmensa. Nosotros presentamos urgentemente (una lista con) 2.000 nombres y solo salieron unos 350 de ellos. Y este es un número muy pequeño en comparación con los 21 días que han pasado desde la firma del alto el fuego», dice a EFE el director general de hospitales en Gaza, Mohamed Zaqut.

«Hay pacientes con cáncer, heridos y personas con amputaciones. Hay muchas enfermedades que requieren tratamiento que no se puede encontrar en Gaza. (…) Es necesario que todos los países árabes, islámicos y amigos del pueblo palestino se unan para tratar a estos heridos. Todos los que salen ahora se quedan en El Arish una o dos noches, y luego se reparten por las provincias de Egipto», detalla Zaqut.

Desde el inicio de la guerra el 7 de octubre de 2023 hasta el del alto el fuego, el sistema sanitario de Gaza ha sufrido más de 1.200 ataques directos, según la OMS, mientras que Israel ha allanado y detenido a personal en hospitales, además de haber matado a alrededor de un millar de trabajadores palestinos de la salud.

El palestino Rizq Achur explica que su sobrino, que padece cáncer, solicitó abandonar la Franja junto a su esposa e hijo de cinco años, pero que este último fue rechazado por COGAT sin motivo alguno.

«Pasamos de una tragedia a otra. ¿Por qué este niño no puede viajar con su madre y padre? ¿Con quién se quedará?. Ya es suficiente lo que hemos sufrido durante un año y cuatro meses (de guerra)», dice a EFE Achur mientras la madre del pequeño sube al autobús.

Entonces el niño -vestido en un chándal granate y gris- comienza a vociferar y se pone a berrear hasta que consigue zafarse de los brazos de Achur e intenta subir al autobús.

«Rogamos al mundo libre y a la Organización Mundial de la Salud que presionen a los responsables para que los niños puedan viajar con sus padres y madres. Esto es lo que pedimos y no queremos nada más», sentencia el hombre. EFE

