Israel valora la decisión del Líbano de desarmar a Hizbulá y ofrece apoyo

Jerusalén, 25 ago (EFE).- El primer ministro Israelí, Benjamin Netanyahu, valoró este lunes la decisión del Ejecutivo libanés de avanzar hacia el desarme de la milicia chií Hizbulá, calificada como «trascendental», y expresó su disposición a ayudar en ese proceso.

«El reciente acuerdo del Consejo de Ministros (de Líbano) para trabajar en el desarme de Hizbulá fue trascendental», señaló Netanyahu en su cuenta oficial de X, donde expresó su disposición a «apoyar a Líbano en sus esfuerzos» y a «trabajar juntos por un futuro más seguro y estable».

El Ejecutivo israelí agregó que, si las Fuerzas Armadas Libanesas adoptan pasos concretos hacia el desarme, aplicará «medidas recíprocas», entre ellas una reducción gradual de la presencia de sus Fuerzas de Defensa, en coordinación con el mecanismo de seguridad liderado por Estados Unidos.

La decisión del Consejo de Ministros libanés, aprobada a principios de agosto como parte de una propuesta de Washington, prevé completar el desarme de Hizbulá antes de que concluya el año.

Por su parte, la milicia chií rechazó el anuncio, al que calificó de «grave pecado», y sostuvo que responde a los intereses de Israel. Además, advirtió que la medida dejaría a Líbano «expuesto» frente al Estado israelí y sin capacidad de «disuasión».EFE

