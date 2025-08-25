Italia bloquea al barco que desobedeció el puerto asignado para desembarcar migrantes

Roma, 25 ago (EFE).- Las autoridades italianas han puesto este lunes en arresto administrativo al barco de la ONG Mediterranea Saving Humans por trasladar a un puerto de Sicilia (sur) a los inmigrantes que había rescatado en el mar, desobedeciendo las instrucciones recibidas.

La embarcación había rescatado a diez personas frente a las costas de Libia y, aunque el Ministerio del Interior le había asignado el puerto de Génova (norte del país), decidió atracar en el siciliano de Trapani, en la isla de Sicilia (sur) por estar más cerca.

La ONG denunció que los migrantes rescatados habían sido «brutalmente golpeados y arrojados al mar, tratados como objetos a desechar» y que requerían un desembarco urgente.

En un comunicado, la organización confirmó que desobedeció la orden ministerial para priorizar la seguridad y atención médica de los supervivientes, entre ellos tres menores no acompañados.

«Dejar durante días a náufragos traumatizados a bordo de un barco, expuestos nuevamente a un contexto que les recuerda el infierno que acaban de vivir, es inaceptable. Es como obligar a una persona quemada a quedarse entre las llamas. El cuidado comienza por la comprensión, por la capacidad de ponerse en el lugar de los demás.Es por eso que decidimos atracar en Trapani», explicó la presidenta de la ONG, Laura Marmorale, en la nota.

El desembarco se completó alrededor de las 22:00 (20:00 GMT) del sábado 23 de agosto y los rescatados fueron trasladados a centros de acogida, donde comenzaron a recibir asistencia médica y psicológica.

«Somos conscientes de las consecuencias que esta decisión puede conllevar en un contexto en el que las operaciones de rescate son sancionadas y criminalizadas, mientras los traficantes de seres humanos y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos permanecen impune», señaló Marmorale.

El arresto del barco se ampara en un decreto de febrero de 2023 del ministro de Interior de Italia, Matteo Piantedosi, aprobado en el marco de las medidas del Gobierno de Giorgia Meloni para enfrentar la migración irregular.

La ley obliga a pedir el desembarco inmediatamente después de un rescate, y también valida la asignación por parte de las autoridades italianas de puertos lejanos para el desembarco de migrantes, otro elemento que ha suscitado críticas de ONG y grupos humanitarios.

Esto hace que los barcos de las ONG a menudo reciban permiso para desembarcar a los inmigrantes salvados en puertos muy lejanos, como en este caso el de Génova, para el que se requerían tres días de navegación según la propia organización. EFE

