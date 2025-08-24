The Swiss voice in the world since 1935

Italia confirma la excarcelación de presos venezolanos y mantendrá esfuerzos por otros

Roma, 24 ago (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Italia ha confirmado este domingo la excarcelación de dos italo-venezolanos presos en Venezuela y ha avanzado que proseguirá con las acciones por otros detenidos como el cooperante Alberto Trentini.

Se trata del exdiputado Americo de Gracia, arrestado el 7 de agosto de 2024, y de Margarita Assenza, en prisión desde el 2 de octubre de 2024, explicó el ministerio italiano en un comunicado.

Ambos forman parte de un grupo de trece presos políticos que han sido excarcelados tras su detenido en el marco de la crisis tras las elecciones presidenciales de julio de 2024 en Venezuela, según anunciaron miembros de la oposición del país sudamericano.

Según Italia, su salida de prisión es «un resultado» al que ha contribuido el Ministerio de Exteriores, con su titular Antonio Tajani, y el Gobierno de Giorgia Meloni.

Tanto De Gracia como Assenza deberán declarar ante el tribunal mañana, según el comunicado italiano, y se les ha impedido abandonar Caracas.

El Gobierno italiano ha avanzado en la nota que seguirá su acción diplomática para lograr la liberación de «todos los italianos todavía arrestados» en el país, especialmente del cooperante Alberto Trentini. EFE

