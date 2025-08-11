Italia continúa bajo una intensa ola de calor que se prolongará hasta el fin de semana

3 minutos

Roma, 11 ago (EFE).- Italia sigue este lunes bajo una intensa ola de calor con temperaturas que superan los 35 °C y picos que en algunas zonas del país podrían alcanzar los 40 °C, una situación que se mantendrá al menos hasta el fin de semana, según las previsiones meteorológicas.

Las altas temperaturas afectan a todo el país, con ciudades como Florencia (centro), Ferrara (norte), Mantua (norte), Reggio Emilia (norte) y Terni (centro) registrando máximas cercanas y por encima de los 40 grados.

Además, en numerosas localidades las temperaturas mínimas nocturnas no descienden de los 25 grados, provocando las llamadas «noches tropicales», caracterizadas por un elevado bochorno que afecta especialmente a las zonas urbanas.

Las previsiones apuntan a que esta ola de calor se mantendrá hasta al menos el fin de semana posterior al festivo de Ferragosto, celebrado el 15 de agosto.

Esta es la cuarta ola de calor del verano, considerada por los expertos como la más intensa hasta la fecha, impulsada por un potente anticiclón de origen norteafricano que transporta aire cálido de origen subtropical sobre gran parte del territorio italiano, indicó el portal especializado Meteo.it.

Se espera que el pico de temperaturas se registre este miércoles, con valores que superarán hasta en 7 grados la media habitual de esta época del año.

En Roma, donde las temperaturas máximas no bajarán de los 35 °C durante toda la semana, los turistas se enfrentan a días de calor extremo.

Gilberto Chavero, turista mexicano, describió el clima a EFE como «fatal» y «muy fuerte» y recomendó «beber mucha agua y líquidos para enfrentar el calor».

El Departamento de Protección Civil de la capital italiana prevé elevar a rojo el nivel de alerta por altas temperaturas para el martes y miércoles, según informó este lunes el ayuntamiento.

Ante esta situación, las autoridades sanitarias han reiterado sus recomendaciones para protegerse del calor extremo, haciendo especial hincapié en la población más vulnerable, como personas mayores, niños y quienes padecen enfermedades crónicas.

Asimismo, se aconseja evitar la exposición prolongada al sol durante las horas centrales del día, mantenerse hidratado, y prestar atención a posibles síntomas de agotamiento por calor o golpe de calor.

Aunque se prevé estabilidad atmosférica con cielos despejados para el inicio de la semana, se ha alertado sobre la posibilidad de tormentas aisladas en zonas montañosas, principalmente en los Alpes y, de forma más ocasional, en los Apeninos, durante las horas más calurosas de la tarde. EFE

csv/jcg

(foto)(vídeo)