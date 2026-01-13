Italia insta a Irán a respetar derechos del pueblo y garantizar seguridad de manifestantes

Roma, 13 ene (EFE).- El Gobierno italiano ha instado este martes a las autoridades iraníes a respetar los derechos del pueblo, «incluidos los de libertad de expresión y reunión pacífica», así como a garantizar la seguridad de los manifestantes en las protestas contra el régimen de los ayatolás.

«Italia pide a las autoridades iraníes que garanticen el respeto de los derechos del pueblo, incluidos los de expresión y reunión pacífica, y la seguridad de quienes se manifiestan en las calles», se lee en una nota difundida por la oficina de prensa del Ejecutivo.

Asimismo, expresó su «gran preocupación» por la situación en el país y las noticias sobre «las numerosas muertes entre los manifestantes».

«Junto a sus socios europeos y del G7, el Gobierno italiano sigue trabajando para encontrar una solución positiva a la crisis, que respete las aspiraciones de libertad e igualdad de derechos del pueblo iraní», concluye el comunicado.

Por otro lado, el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, afirmó este martes durante una comparecencia en el Parlamento italiano que lo que ocurre en Irán es «absolutamente inaceptable» y afirmó que los iraníes están «luchando en las calles y en las plazas, pagando un altísimo precio en sangre, sufrimiento, encarcelamientos y, probablemente, torturas».

En cuanto a la postura de Italia hacia Irán, Tajani destacó que, aunque siempre se ha mantenido «una presencia discreta» en el país, el diálogo no implica «la aceptación pasiva del espectáculo de un régimen que reprime con violencia a sus propios ciudadanos»

Tajani ya se pronunció el lunes sobre la crisis y pidió a Irán no utilizar la pena de muerte como herramienta de represión.

Mientras tanto, en Roma, decenas de manifestantes se reunieron esta mañana frente a la Embajada de Irán para apoyar las protestas en su país y protestar por la represión y violencia sufrida por los manifestantes.

Los presentes, que portaban banderas del régimen imperial iraní (la tricolor a franjas verde, blanca y roja, con un león y un sol dorados en la franja central), criticaron además el apagón digital que afecta a Irán desde el 8 de enero.

Maryam, una de las manifestantes, denunció «una gran masacre del régimen iraní» y afirmó que se habla de «12.000 muertos en estos cinco días de apagón».

Las protestas, que comenzaron el 28 de diciembre, están motivadas por la crisis económica, la caída del valor de la moneda nacional, el rial, y la alta inflación, pero también se han convertido en una crítica política al régimen de los ayatolás.

Diversas ONG han denunciado que las víctimas de la represión de las protestas en Irán podrían contarse por «cientos», mientras el país sigue sin acceso a Internet. EFE

