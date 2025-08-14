Italia mantiene la alerta roja por calor en 16 ciudades, con máximas por encima de 40 °C

Roma, 14 ago (EFE).- Un total de 16 ciudades italianas permanecen este jueves en alerta roja por calor por segundo día consecutivo, con temperaturas que superan los 40 grados en varias zonas del norte y del centro del país y con valores nocturnos que no bajan de los 30 grados en muchas áreas urbanas.

El fenómeno, impulsado por el anticiclón africano conocido como Caronte, está elevando las temperaturas hasta 10 grados por encima de la media estacional y está previsto que se alargue hasta finales de semana.

Las ciudades en alerta roja este jueves y viernes son Bolonia (norte), Bolzano (norte), Brescia (norte), Campobasso (centro), Florencia (centro), Frosinone (centro), Génova (norte), Latina (centro), Milán (norte), Perugia (centro), Rieti (centro), Roma (centro), Turín (norte), Venecia (norte), Verona (norte) y Viterbo (centro), según el último boletín del Ministerio de Sanidad.

La intensa ola de calor afecta especialmente al norte del país, donde el mapa de avisos se mantiene teñido de rojo desde principios de semana. Trieste (norte) permanece este jueves en alerta naranja, pero pasará a nivel rojo el viernes.

Además, se registran mínimas en torno a los 25 grados por la noche en muchas regiones, especialmente en zonas urbanas, lo que contribuye a las denominadas «noches tropicales».

En contraste, solo seis ciudades se encuentran actualmente en nivel verde, sin riesgo por calor: Pescara (centro), Reggio Calabria (sur), Mesina (sur), Catania (sur), Bari (sur) y Cagliari (sur).

Durante el sábado y el domingo, las mañanas se mantendrán mayormente soleadas en casi todo el país, pero por las tardes podrían formarse tormentas en las regiones del sur y en zonas montañosas del interior.

A partir del 17 de agosto, las temperaturas comenzarán a bajar gradualmente y se esperan noches más frescas entre el 18 y el 19, especialmente en las llanuras y las regiones alpinas, mientras que en el centro y sur se tendrá que esperar al menos hasta el 22 de agosto para ver un descenso significativo de las temperaturas.

El Ministerio de Sanidad mantiene activos todos los avisos, con especial atención a personas mayores, enfermos crónicos, niños pequeños y otros colectivos vulnerables, recomendando evitar la exposición al sol y limitar la actividad física al aire libre. EFE

csv/ngg