Italia recurre a expertos alemanes para aclarar un misterioso envenenamiento con ricina

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Roma, 30 jun (EFE).- Las autoridades italianas tratan de esclarecer la misteriosa muerte de una madre y una hija la pasada Navidad envenenadas con ricina, una de las toxinas naturales más letales que existen y ahora han recurrido a la colaboración de expertos alemanes.

Los investigadores italianos llevan meses tratando de resolver el caso y, para ello, han conseguido la colaboración de varios expertos en dicho veneno del ‘Robert Koch Institute’ de Berlín, el centro epidemiológico de referencia en Alemania, según publican este martes medios locales.

El misterio que trae de cabeza a las autoridades italianas es la muerte de Antonella Di Ielsi, de 50 años, y de su hija de 15, Sara Di Vita, por una intoxicación por ricina, una de las toxinas naturales más potentes que se conocen extraída de las semillas del ricino (Ricinus communis).

Los hechos ocurrieron en la localidad de Pietracatella (sur) la pasada Navidad, cuando las mujeres acudieron a Urgencias con síntomas de intoxicación alimentaria. Fueron enseguida dadas de alta pero, días después, tuvieron que ser hospitalizadas hasta que ambas murieron el 28 de diciembre.

También fue ingresado el padre, Giovanni Di Vita, aunque poco después se recuperó. La otra hija, Alice, no había presentado síntomas. Esto ha hecho sospechar que el envenenamiento se produjo en una cena navideña en la que esta última no había estado presente.

La Fiscalía de Larino (sur) lleva desde entonces indagando estos hechos y mantiene abierta una investigación por doble homicidio premeditado, aunque por el momento no ha imputado a nadie.

Entre otras cosas, se desconoce cómo llegó la ricina a la casa o la mesa de esta familia pero los fiscales también tratan de esclarecer si entre sus miembros existía algún tipo de tensión.

La incautación de sus teléfonos móviles y tabletas ha constatado presuntas fricciones familiares en el pasado, según avanzan los medios, a pesar de que una amiga de la familia las había negado.

Ahora, los investigadores alemanes entrarán previsiblemente en la vivienda de los Di Vita en busca de restos de ricina, empleando una técnica que permite detectarlos hasta meses después.

La fiscal de Larino, Elvita Antonelli, ya se ha reunido con los expertos y ha asegurado a los medios que «la colaboración entre los italianos y los alemanes es óptima y muy importante». EFE

gsm/sam/fpa