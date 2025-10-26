Iván Cepeda gana la consulta y es candidato presidencial del Pacto Histórico en Colombia

1 minuto

Bogotá, 26 oct (EFE).- El senador colombiano Iván Cepeda, filósofo y político de 63 años, ganó este domingo la consulta interna del Pacto Histórico, coalición del Gobierno, al derrotar a la exministra Carolina Corcho, y se convirtió en aspirante presidencial de la izquierda para las elecciones de 2026.

De acuerdo con el informe número 22 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que organiza las elecciones en Colombia, Cepeda totaliza, de momento, 1.074.975 votos (64,51 %), con 17.756 mesas procesadas de unas 20.000, en tanto que Corcho tenía 490.693 papeletas (29,45 %). EFE

