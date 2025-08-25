Iván Mordisco, el guerrillero más buscado de Colombia, dice que no se rendirá

El líder guerrillero más buscado de Colombia, Iván Mordisco, dijo el sábado que no se rendirá a pesar de que un hermano también rebelde fuera capturado en las afueras de Bogotá.

Mordisco es el jefe del Estado Mayor Central (EMC) compuesto por insurgentes que se apartaron del histórico acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, y el presidente Gustavo Petro lo compara con el barón de la cocaína Pablo Escobar.

En el gobierno del exmandatario derechista Álvaro Uribe (2002-2010) «me desaparecieron una hermana y no me he rendido», dijo el líder subversivo, quien según las autoridades huye por la Amazonía tras ser herido en un operativo.

Petro, el primer gobernante de izquierda de Colombia, anunció el viernes la captura de alias Mono Luis, hermano de Mordisco y responsable de «actividades de narcotráfico, finanzas ilícitas y logísticas» para el EMC.

«Si usted lo desea acabe con el resto de mi familia, no creo en la justicia colombiana, pero confío en la justicia revolucionaria (…) y lo de ahora será un motivo más para luchar por los cambios estructurales del país», señaló Mordisco en un comunicado difundido por redes sociales, haciendo responsable a Petro por la suerte que pudieran correr sus allegados.

«No invoco a nadie a la protección de mi familia, será usted Gustavo Petro el responsable de que vivan o mueran, colocándolos como botines de guerra», añadió.

Uno de los frentes del EMC es señalado por el ataque con un camión bomba que el jueves mató a seis civiles e hirió a más de 60 personas cerca de una base aérea militar en Cali (suroeste), la tercera ciudad más poblada.

Los disidentes aumentaron su presión contra la fuerza pública desde que Mordisco abandonó el proceso de negociaciones de paz con el gobierno de Petro en 2024, tras un año de acercamientos.

Colombia atraviesa su peor crisis de violencia en una década por la arremetida de guerrilleros, paramilitares y mafias que lucran de las rentas del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.

