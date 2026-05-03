Izquierdista Cepeda y ultraderechista De la Espriella centran lucha electoral en Colombia

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Bogotá, 3 may (EFE).- La carrera por la presidencia de Colombia a menos de un mes de las elecciones del 31 de mayo parece concentrada entre el candidato de izquierdas Iván Cepeda y el ultraderechista Abelardo de la Espriella, según una encuesta divulgada este domingo por la revista Cambio.

Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, tiene una intención de voto del 37,2 %, mientras que De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, marca el 20,4 %, según la encuesta hecha por el Centro Nacional de Consultoría (CNC).

En tercer puesto, más rezagada, aparece Paloma Valencia, del partido uribista Centro Democrático, con el 15,6 %, una caída de 6,6 puntos porcentuales con respecto al 22,2 % que tenía en el sondeo de marzo de la misma firma.

En cambio, sus rivales subieron en la intención de voto. Cepeda creció 2,7 puntos desde el 34,5 % que tenía en marzo, y De la Espriella, que estaba en el 15,4 %, sumo cinco puntos porcentuales.

Dos candidatos de centro completan el cuadro de los cinco primeros: Sergio Fajardo, con el 2,7 % y Claudia López, con el 1,5 %, según este sondeo que se hizo con 2.157 personas y tiene un margen de error del 3 %.

La encuesta del CNC coincide con las de otras firmas en las preferencias del electorado en que será necesaria una segunda vuelta el 21 de junio, ya que ninguno de los candidatos tiene la fuerza suficiente para ganar en primera, para lo cual se necesita la mitad más uno de los votos válidos.

En caso de una segunda vuelta, Cepeda obtendría el 46,4 % de los votos contra el 37,9 % de De la Espriella, y si la rival es Paloma Valencia, el izquierdista de impondría por un margen más estrecho, del 44 % contra el 40 % de la candidata uribista, agrega la encuesta divulgada por Cambio. EFE

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