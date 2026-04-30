Izquierdista Sánchez lanza su campaña para el balotaje en Perú sin esperar resultados finales

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El candidato de izquierda radical a la presidencia de Perú, Roberto Sánchez, dijo el jueves que empezará su campaña para el balotaje de junio ante el retraso del conteo oficial y en medio de anuncios de su rival ultraconservador Rafael López Aliaga de desconocer los resultados.

«Es evidente que por cuestión de realidad nosotros tenemos que empezar ya» la campaña, aseguró Sánchez en una conferencia con la Asociación de Prensa Extranjera en Lima.

Las autoridades electorales peruanas han anunciado que los resultados finales se conocerían el 15 de mayo, en momentos en que, con el 97% del cómputo, la derechista Keiko Fujimori lidera la votación con 17,1%, seguida de Sánchez con 12% y López Aliaga con 11,9%.

Fujimori es la única que tiene asegurado su pase. La diferencia entre el segundo y tercer lugar es de 30.000 votos cuando aún falta revisar cerca de un millón de votos que fueron objetados.

Sánchez evitó declararse formalmente como clasificado a la segunda vuelta y aclaró ser respetuoso de las instituciones: «Quién dice y proclama los resultados es el Jurado Nacional de Elecciones, no nosotros», acotó.

«Hay una voluntad persistente que pretende no reconocer el voto ciudadano», señaló sobre las denuncias constantes de su rival, quien ha pedido retrasar el anuncio de los resultados alegando un supuesto fraude.

El líder izquierdista teme que los pedidos prolonguen hasta fin de mayo la incertidumbre electoral.

«Si el 15 de mayo no están de acuerdo y piden reconteo de todo, esto va a durar hasta fines de mayo y las elecciones son en la primera semana de junio», advirtió.

Adelantó que la coalición que encabeza, Juntos por el Perú, está impulsando «la defensa del voto y el respeto de los resultados» a través de manifestaciones pacíficas.

López Aliaga, exalcalde de Lima, cuestiona los resultados en la capital peruana debido a una serie de irregularidades que impidieron instalar mesas de votación y a miles de ciudadanos ejercer su derecho al sufragio.

El Jurado Nacional de Elecciones estima que los resultados definitivos no se conocerán antes del 15 de mayo, ya que la mayoría de las actas que aún deben procesarse presentan anomalías y tendrán que ser examinadas por los jurados electorales.

En este contexto de incertidumbre, una reciente encuesta de Ipsos ubica a Fujimori y Sánchez empatados con 38% de los votos para cada uno, signo de una fuerte polarización. El voto en blanco o nulo alcanzaría el 17%.

Si el balotaje fuese contra Rafael López Aliaga, la candidata derechista perdería.

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