J Balvin despliega su arsenal de éxitos frente al público brasileño de The Town 2025

São Paulo, 14 sep (EFE).- J Balvin deslumbró sobre el escenario con su arsenal de éxitos en español y gestos que conquistaron al público brasileño, este domingo en la última jornada del festival ‘The Town’ 2025.

Sobre el atardecer, el colombiano salió al palco principal, que emula los rascacielos de la ciudad, con las primeras estrofas de ‘Mi Gente’ y calentó la fría tarde paulista.

La canción, lanzada hace 8 años y una de las más famosas de su repertorio, estuvo mezclada con un poco de electrónica y luego encadenó, sin decir una palabra, con ‘Ginza’.

Fue después de ‘Morado’, éxito de su álbum ‘Colores’, lanzado en 2020, que, con su acento paisa y en español, saludó a los presentes.

“Directo de Medellín, Colombia”, gritó sobre el escenario uno de los referentes de la música urbana actual, que prometió en su llegada al país entregar mucho “sabor latino”. Y cumplió.

Tras un silencio, la voz de Rosalía se abrió lugar desde un parlante y dio paso al hit que ambos comparten, ‘Con Altura’, que fue galardonado con dos premios MTV en 2019.

Brasil dijo: ¡Presente!

Incluso con gran parte de su repertorio en español, a mitad del espectáculo J Balvin encontró espacio para el portugués.

El colombiano le cedió por unos minutos el control total del concierto al funkero brasileño MC Fioti, con su remix de la canción ‘Bum bum tam tam’.

Sobre el final, el artista carioca Pedro Sampaio irrumpió el escenario para acompañar a su “parcero” durante ‘PERVERSA’.

Pero luego, J Balvin quedó en un segundo plano y Sampaio asumió el micrófono para cantar ‘CAVALINHO’, lo que puso a las miles de personas que se reunieron a ver este espectáculo a imitar el baile ‘cowboy’ que acompaña la canción y que se hizo famoso en redes sociales.

Anitta, la gran incógnita

Anitta era uno de los secretos a viva voz de este show. A pesar de que no fue anunciada, todo el mundo la esperaba. En la previa incluso se podía ver a algunos con la remera de la brasileña.

Sin embargo, se escuchó su voz a través de un parlante y se extinguieron las expectativas.

El colombiano se limitó a cantar dos canciones que comparte con la brasileña: ‘Bola Rebola’, la más nueva, estrenada en 2019; y ‘Downtown’, de 2018.

“Anita. Te amo hermana. Gracias por abrirme las puertas de Brasil”, fue el mensaje que le envió en inglés desde el escenario principal.

Tras una hora sin parar, en la que también revisó gran parte de sus colaboraciones, como ‘Qué calor’, con Major Lazer; o ‘I like it’, con Bad Bunny y Cardi B; el colombiano aprovechó el toque electrónico de Skrillex en ‘In Da Getto’ para abandonar el escenario saltando hacia una bola de humo.

Este domingo, ‘The Town’ cierra su segunda edición, que reunió a casi medio millón de personas y contó con grandes nombres de la música como Travis Scott, Green Day, Iggy Pop, Backstreet Boys y Mariah Carey, entre otros.

La tercera edición de este festival, que ya se abre lugar entre los principales del país, está prevista para 2027. EFE

