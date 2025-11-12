Jack Schlossberg, nieto de John F. Kennedy, anuncia candidatura al Congreso por Nueva York

Nueva York, 12 nov (EFE).- Jack Schlossberg, nieto del asesinado presidente de Estados Unidos John F. Kennedy (1961-63), anunció su candidatura al escaño en la Cámara de Representantes que dejará vacante el demócrata Jerrold Nadler, sumándose a una concurrida primaria por el 12.º distrito congresional de Nueva York.

Schlossberg, uno de los tres hijos de Caroline Kennedy, la única hija viva del matrimonio entre John y Jackie Kennedy, se convertirá en el primer descendiente directo de JFK en postularse a un cargo electo.

El aspirante, de 32 años, afirmó el martes a través de un vídeo en el que presentó su candidatura que el país se encuentra «en un punto de inflexión», denunciando «una crisis del coste de la vida» derivada de «recortes históricos a programas sociales de salud, educación y cuidado infantil».

Además, aprovechó la ocasión para criticar al presidente estadounidense, Donald Trump, a quien acusó de hacer «favoritismo en lugar de capitalismo» y de «generar una crisis constitucional» al «concentrar el poder» en las tres ramas del Gobierno.

Schlossberg creció en Nueva York, en el distrito que se extiende desde Union Square hasta Midtown y las zonas Upper West y Upper East Side de Manhattan. Se identifica como «demócrata de nueva generación» y en los últimos años ha destacado por sus videos virales en redes sociales, que considera una ventaja para conectar con votantes jóvenes.

Tiene más de 830.000 seguidores en TikTok, donde ha criticado a los republicanos por el cierre del gobierno, y más de 170.000 en X.

Medios locales destacan que Schlossberg mostró hace unos meses afinidad con el entonces aspirante a la Alcaldía neoyorquina, Zohran Mamdani, que acabó imponiéndose en las elecciones que celebró la ciudad el pasado martes.

«Si Zohran Mamdani y yo tenemos algo en común, es que ambos tratamos de ser versiones auténticas de nosotros mismos, comunicarnos con la gente de Nueva York y estar presentes. Pero la única campaña que sé cómo dirigir es la mía», dijo Schlossberg en el vídeo.

También afirmó que el partido demócrata necesita más voces que se opongan a los abusos de poder que, según él, ejercen Trump y sus aliados.

«Nuestro partido puede hacer lo que sea necesario para abordar el costo de vida, la corrupción y la crisis constitucional en la que nos encontramos. Pero sin el control del Congreso, prácticamente no podemos hacer nada», dijo.

Con todo, la contienda para suceder a Nadler será amplia, ya que también se han presentado otros candidatos como el asambleísta Micah Lasher, la excongresista Carolyn Maloney, los asambleístas Alex Bores y Tony Simone, el concejal Erik Bottcher o el activista Cameron Kasky.

La familia Kennedy ha tenido presencia histórica en cargos electos, incluidos los hermanos de John F. Kennedy, Robert y Ted, mientras que Robert F. Kennedy Jr. actualmente ocupa un cargo en la Administración de Trump, aunque su posición política ha sido rechazada por la mayor parte del linaje demócrata de la familia. EFE

