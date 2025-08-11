Jamaica celebrará elecciones el 3 de septiembre con Holness aspirando a un tercer mandato

The Swiss voice in the world since 1935

San Juan, 11 ago (EFE).- Jamaica celebrará elecciones generales el próximo 3 de septiembre, fecha en la que el Partido Laborista de Jamaica (JLP, por sus siglas en inglés), del primer ministro Andrew Holness, buscará un tercer mandato consecutivo.

«Compatriotas jamaicanos, ya saben la hora y la fecha; les pido que elijan con sabiduría», dijo Holness, de 53 años, en un multitudinario mitin del JLP celebrado anoche en Kingston.

Se espera que el JLP se enfrente a un fuerte desafío por parte del principal grupo de oposición, el Partido Nacional del Pueblo (PNP), que obtuvo 14 de los 63 escaños del Parlamento en las elecciones generales de 2020.

«Nuestra gestión debe ser revisada por ustedes, el pueblo», afirmó Holness, quien precisó que ya ha informado al gobernador general y que el día de la nominación será el próximo 18 de agosto.

Por su parte, el secretario general del PNP, Dayton Campbell, aseguró en otro mitin este fin de semana que su partido ha realizado el trabajo preliminar necesario y está listo para presentar su visión para el futuro de Jamaica.

El candidato del PNP al puesto de primer ministro es Mark Golding, líder del partido.

Pese al impulso de la oposición, Holness dijo que su gobierno tiene «el mejor desempeño en la historia de Jamaica», debido a su «arduo trabajo».

El primer ministro detalló que, desde que asumió el cargo hace diez años, ha logrado reducir la delincuencia, recortar las tasas de interés y mejorar el acceso a la vivienda y la educación, entre otros.

Al abordar las acusaciones de corrupción en su contra, recordó que nunca ha aceptado un aumento en su sueldo y aseguró que todo lo logrado se debe a su esfuerzo.

«Soy un verdadero jamaicano. Nunca he ganado dinero a costa del pueblo», subrayó.

Holness busca hacer historia y liderar por tercer mandato consecutivo el Gobierno de Jamaica, algo que ningún otro líder del JLP ha logrado. EFE

