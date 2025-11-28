Japón abolirá el 31 de diciembre su impuesto provisional a la gasolina, por la inflación

Tokio, 28 nov (EFE).- Japón abolirá su impuesto provisional a la gasolina el próximo 31 de diciembre como parte de sus medidas de estímulo para paliar los efectos de la persistente inflación, después de que la Cámara Baja de la Dieta, el Parlamento nacional, aprobara este viernes por unanimidad el proyecto de ley pertinente.

La revisión normativa incluye disposiciones para considerar el impacto de la medida en la distribución del combustible y en las finanzas locales, y para la adopción de futuras medidas para eliminar también el impuesto provisional al diésel a partir del 1 de abril de 2026, informó la cadena pública NHK.

El proyecto de ley ya recibió en la víspera el visto bueno de la Cámara Baja parlamentaria.

Japón introdujo en 1974 un gravamen adicional a la gasolina para financiar el desarrollo de carreteras, que se sitúa actualmente en 25,1 yenes por el litro, unos 13 céntimos de euro ó 16 centavos de dólar al cambio actual.

La oposición japonesa llevaba tiempo pidiendo la supresión de este impuesto provisional, una propuesta que la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, ha respaldado como una de las medidas estrella de su recientemente aprobado paquete de estímulos económicos para intentar menguar el impacto de la incesante inflación en el país asiático.

Los precios han subido en Japón a una media del 3 % en meses recientes, lo que viene pesando en los hogares, en un contexto de estancamiento de los salarios reales y que afecta el ciclo de crecimiento tras décadas de deflación en la tercera mayor economía global.

Se estima que la abolición del impuesto provisional a la gasolina y al diésel totalice unas pérdidas de ingresos anuales de unos 1,5 billones de yenes (3.300 millones de euros ó 3.825 millones de dólares), por lo que la hoja de ruta del Gobierno incluye la deliberación de fuentes alternativas de ingresos para asegurar una entrada de capital público estable.

Para evitar la confusión causada por una repentina caída en los precios de la gasolina, el Ejecutivo japonés ha estado aumentado gradualmente los subsidios a las refinerías antes de la suspensión del impuesto y la cantidad igualará a la tasa impositiva por desaparecer a mediados del próximo mes, de acuerdo con NHK.

La abolición del impuesto provisional a estos combustibles forma parte del paquete de estímulo de 21,3 billones de yenes (117.600 millones de euros ó 136.350 millones de dólares) aprobado el pasado día 21 por el Gobierno, para cuya financiación el Ejecutivo busca aprobar antes del 17 de diciembre su mayor presupuesto complementario desde la pandemia de la covid-19. EFE

