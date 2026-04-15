Japón anuncia 10.000 millones de dólares en cooperación ante escasez de petróleo en Asia

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Tokio, 15 abr (EFE).- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, anunció este miércoles que su país destinará 10.000 millones de dólares en cooperación financiera para facilitar compras conjuntas de crudo y productos derivados del petróleo entre países asiáticos, en plena crisis energética derivada de la guerra en Irán.

«En lo que respecta a la adquisición de petróleo crudo y productos derivados del petróleo para los países asiáticos, esto asciende a aproximadamente 1.200 millones de barriles», afirmó Takaichi en una rueda de prensa, una cantidad equivalente a las importaciones de petróleo crudo de la ASEAN durante aproximadamente un año.

El programa de cooperación fue anunciado tras una reunión en línea entre líderes de países asiáticos, convocada en el marco de la Comunidad Cero Emisiones de Asia (AZEC, por sus siglas en inglés), creada en 2022 y enfocada en la transformación energética.

Entre los asistentes figuraron el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, su homólogo de Timor Oriental, José Ramos-Horta, así como los primeros ministros de Malasia (Anwar Ibrahim), Singapur (Lawrence Wong), Tailandia (Anutin Charnviraku), Vietnam (Le Minh Hung), Bangladés (Tarique Rahman) y Corea del Sur (Kim Min-seok).

El objetivo del marco financiero es «promover la cooperación» entre países asiáticos que comparten «serias preocupaciones» sobre las cadenas de suministro de energía y bienes esenciales, dijo Takaichi, a causa de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La mandataria nipona añadió que este programa de cooperación incluirá la creación de un sistema de liberación de reservas para ampliar la duración de los fondos de petróleo crudo en Asia.

Asia es una de las regiones más afectadas por el bloqueo de Irán y de EE. UU. a la circulación por el estrecho de Ormuz, de donde procede gran parte del petróleo y gas que consumen, con reservas energéticas escasas que en muchos casos pueden llegar a agotarse en las próximas semanas.

Ante esta situación, los países han buscado de forma individual diversificar los flujos de crudo.

Filipinas, en estado nacional de emergencia energética, afirmó esta semana que está buscando la aprobación de Estados Unidos para comprar más petróleo a Rusia.

Indonesia afirmó el martes haber logrado avances en la ampliación de sus reservas de crudo tras una reunión en Moscú entre el presidente Prabowo Subianto y su homólogo ruso, Vladímir Putin; y Corea del Sur dijo este miércoles que ha asegurado 273 millones de barriles de crudo para finales de año, procedentes de rutas y proveedores alternativos al estrecho de Ormuz.

En Japón, la falta de componentes esenciales derivados del petróleo, como la nafta, ha provocado ansiedad entre el sector manufacturero, con algunas empresas, como el fabricante de baños Toto, pausando la recepción de nuevos pedidos de aseos prefabricados. EFE

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