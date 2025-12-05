Japón pide «vigilancia» a sus nacionales en China ante aniversario de masacre de Nanjing

3 minutos

Pekín, 5 dic (EFE).- La Embajada de Japón en China pidió este viernes vigilancia a sus ciudadanos en el gigante asiático ante la cercanía del 13 de diciembre, día en que se conmemora el aniversario de la masacre de Nanjing, fecha históricamente sensible para Pekín y que recuerda uno de los episodios más oscuros de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.

El aviso llega en un momento de deterioro diplomático tras las declaraciones de la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, quien el mes pasado afirmó ante el Parlamento que un ataque chino contra Taiwán podría justificar la intervención de las Fuerzas de Autodefensa japonesas.

Estas palabras, consideradas como «extremadamente graves» por Pekín, provocaron protestas diplomáticas, medidas de coerción económica y un repunte del discurso nacionalista en China.

La misión diplomática de Japón recordó que este año las autoridades chinas han intensificado los actos conmemorativos por el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, durante la cual Japón ocupó parte del territorio chino.

«En días relacionados con la historia entre Japón y China, la emoción antijaponesa tiende a elevarse», señaló la embajada en su comunicado, en el que urgió a los ciudadanos japoneses a prestar «especial atención» a su seguridad personal ante la situación actual y las informaciones difundidas en medios chinos.

La nota recomendó «mantener una vigilancia constante» al salir a la calle, evitar aglomeraciones y desplazarse en grupo siempre que sea posible.

También pidió no realizar acciones que puedan atraer atención indeseada, como «hablar en voz alta», llevar ropa o accesorios identificables como japoneses o concentrarse en lugares donde sea habitual la presencia de ciudadanos nipones.

Las autoridades consulares exhortaron asimismo a los japoneses residentes en China a «respetar las costumbres locales» y «mostrar especial prudencia» si viajan acompañados de menores.

La delegación nipona en China ya emitió el año pasado una advertencia similar, que se produjo entonces tras incidentes violentos contra ciudadanos japoneses en los meses previos.

En junio de dicho año, una mujer japonesa y su hija fueron apuñaladas en Suzhou (este), en un incidente en el que falleció una ciudadana china que intentó defenderlas, mientras que en septiembre un niño japonés fue asesinado en Shenzhen (sur).

Cada 13 de diciembre China conmemora la entrada del Ejército imperial japonés en Nanjing en 1937 y la masacre posterior, en la que, según la versión oficial china, murieron unas 300.000 personas. EFE

aa/jacb/alf