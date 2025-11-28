Japón propone su mayor presupuesto complementario desde la covid para abordar la inflación

1 minuto

Tokio, 28 nov (EFE).- Japón presentó este viernes el borrador del presupuesto suplementario de 2025, valorado en 18,3 billones de yenes (más de 100.000 millones de euros), la mayor cifra desde la pandemia de covid, para financiar un paquete de estímulos que busca hacer frente a los crecientes costes de vida.

La aprobación de este presupuesto complementario es la primera gran prueba de fuego para el Ejecutivo de la primera ministra Sanae Takaichi, que debe ahora conseguir el visto bueno en el Parlamento, donde el gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) está lejos de la mayoría absoluta y necesita a la oposición para legislar.

El presupuesto es muy superior a los 13,94 billones de yenes (76.950 millones de euros) del ejercicio previo y representaría la mayor partida de este tipo para el archipiélago japonés desde la pandemia de la covid, en una muestra de la postura fiscal expansiva de la que Takaichi se muestra partidaria. EFE

jdg/mra/lab