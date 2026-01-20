Japón registra un récord de turistas en 2025 pese a una caída de los visitantes chinos

Un número récord de turistas visitaron Japón el año pasado, informó este martes el Ministerio de Transporte, a pesar de una fuerte caída en la cantidad de viajeros chinos en diciembre por las tensiones diplomáticas entre Pekín y Tokio.

El archipiélago asiático, reconocido por sus espectaculares paisajes y una cultura con adeptos en todo el mundo, registró 42,7 millones de llegadas de turistas en 2025, lo que superó la marca de 2024 de casi 37 millones.

Sin embargo, el número de viajeros procedentes de China el mes pasado se redujo en torno a un 45% con respecto al año anterior, hasta situarse en unos 330.000.

La sugerencia en noviembre de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, de que Tokio podría intervenir militarmente ante cualquier ataque a Taiwán, una isla democrática que Pekín reclama como propia, provocó una fuerte reacción diplomática china.

El gigante asiático instó a sus ciudadanos a evitar viajar a Japón.

China ha sido la mayor fuente de turistas del archipiélago nipón, con casi 7,5 millones de visitantes en los primeros nueve meses de 2025, lo que representa cerca de una cuarta parte del total de viajeros extranjeros, según cifras oficiales.

Atraídos por la debilidad del yen, gastaron el equivalente a 3.700 millones de dólares en el tercer trimestre.

Sin embargo, el ministro de Transporte japonés, Yasushi Kaneko, calificó como un «logro significativo» que la cifra total de visitantes haya superado los 40 millones por primera vez.

