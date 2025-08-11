The Swiss voice in the world since 1935

Japón urge a evacuaciones tras lluvias que dejaron varios desaparecidos

Las autoridades japonesas llamaron el lunes a millones de personas a evacuar sus comunidades tras las intensas lluvias que provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra en el suroeste del país, donde varios pobladores están desaparecidos.

Imágenes de televisión de varias comunidades en la prefectura de Kumamoto mostraron casas, tiendas y vehículos sumergidos en un metro de agua.

Las crecidas de ríos arrastraron vehículos y dañaron carreteras.

En el transcurso de seis horas hasta el lunes temprano cayeron más de 37 centímetros de lluvia en la ciudad de Tamana, la más afectada, un récord para la zona, según la Agencia Meteorológica Japonesa.

Se emitieron llamados y alertas de evacuación para más de tres millones de residentes en las regiones sudoccidentales de Japón, según la Agencia de Manejo de Incendios y Desastres.

Un hombre de la localidad de Kosa, en Kumamoto, despareció la mañana del lunes cuando cayó un terraplén cerca de su casa, indicó una autoridad municipal.

En el pueblo de Misato, en la misma prefectura, los rescatistas intentaban alcanzar a un anciano atrapado en su casa, que fue golpeada por un alud, según una autoridad local.

Otras dos personas en la ciudad de Fukuoka fueron arrastradas el domingo por la crecida de un río y permanecen desaparecidas, indicó la televisión nacional NHK.

