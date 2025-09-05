Japón y Australia acuerdan fortalecer sus lazos en defensa y seguridad

2 minutos

Tokio, 5 sep (EFE).- Japón y Australia acordaron este viernes reforzar su cooperación en materia de seguridad, incluidos la defensa y el ciberespacio, durante una reunión en Tokio de los ministros de Exteriores y de Defensa de ambos países, en un contexto de tensión en el Indopacífico por la creciente presencia militar de China.

En el encuentro, conocido como «2+2», participaron la canciller australiana, Penny Wong, y su homólogo japonés, Takeshi Iwaya, además de los ministros de Defensa de la nación austral y el país asiático, Richard Marles y Gen Nakatani, respectivamente.

«Australia y Japón nunca han estado tan unidos. Fue un honor reunirme hoy con el primer ministro (nipón), (Shigeru) Ishiba, junto con Richard Marles, para hablar sobre nuestras alianza económica, colaboración en defensa y resiliencia regional», dijo Wong en su cuenta de X al término del encuentro.

Iwaya, por su parte, subrayó que las dos naciones fortalecerán sus capacidades de disuasión conjunta ante un entorno de seguridad «cada vez más severo».

Marles anunció que las dos naciones han decidido «elevar» su asociación estratégica especial, lo que implicará más maniobras conjuntas y una ampliación de la cooperación en logística, ciberseguridad y otros ámbitos.

La cita, la duodécima de este tipo desde 2007, busca acercar a Tokio y Camberra, con el fin de que ambos gobiernos desempeñen un papel central en el impulso de un «Indopacífico libre y abierto», otro de los objetivos prioritarios de ambos países.

Como parte de esa alianza bilateral, Australia anunció recientemente que seleccionó una versión mejorada de la fragata japonesa de clase Mogami para su programa naval valorado en 10.000 millones de dólares australianos (unos 6.500 millones de dólares estadounidenses o 5.600 millones de euros).

Japón y Australia se comprometieron asimismo a reforzar su cooperación con Estados Unidos, tras la creación en 2023 de un marco de diálogo de defensa trilateral.

También pactaron coordinarse en la evacuación de nacionales en terceros países en caso de crisis, acuerdo que se suma a un memorando similar firmado por Tokio con Corea del Sur el año pasado.

Se espera que el comunicado conjunto que publiquen en unas horas incluya referencias a la cooperación en materia de misiles y señale las preocupaciones compartidas por cualquier intento de modificar el ‘statu quo’ por la fuerza. EFE

tko-emg/mca/alf

(foto)