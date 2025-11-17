Japón y Bolivia se enfrentan en Tokio en su primer amistoso en seis años

Tokio, 17 nov (EFE).- Las selecciones de fútbol de Japón y Bolivia se enfrentarán este martes en Tokio en un amistoso de preparación para el Mundial 2026, su primer encuentro en seis años, al que llegan en puntos muy diferentes de su ambición mundialista, con la Verde todavía sin clasificar y pendiente de la repesca de marzo.

El conjunto que dirige el técnico Óscar Villegas viene de perder 2-0 ante Corea del Sur, aunque contará para el enfrentamiento con Japón con todos los jugadores que convocó, tras la llegada de los cuatro futbolistas del Bolívar: Carlos Lampe, Robson Matheus, Carlos Melgar y Ervin Vaca.

La Verde aprovechará el encuentro para adquirir experiencia ante un rival de nivel internacional y evaluar su estrategia de cara a la repesca, a la que se clasificó tras una inesperada victoria ante Brasil en septiembre.

Si logran asegurarse un puesto para la competición, sería su primera aparición en un mundial desde 1994.

Los samuráis azules, por su parte, fueron el primer equipo en clasificarse para el Mundial de Norteamérica, y llegan a la cita tras encadenar dos victorias seguidas, ante Brasil (3-2) y Ghana (2-0).

Será además el partido número 100 del seleccionador nipón, Hajime Moriyasu, al frente del equipo.

«Queremos hacer todo lo posible para ganar y acabar el partido con un buen recuerdo», dijo sobre la ocasión el centrocampista Take Kubo (Real Sociedad) a los medios locales tras su entrenamiento este domingo.

Durante su anterior enfrentamiento, en marzo de 2019, la selección boliviana estaba dirigida por el seleccionador Eduardo Villegas, hermano del actual entrenador, y perdió 1-0 contra los japoneses, cuyo entrenador entonces era ya Moriyasu.

Japón ocupa el lugar 19 en el ‘ranking’ de la FIFA, y Bolivia el 76.

Alineaciones probables:

Japón: Tomoki Hayakawa; Shogo Taniguchi, Tsuyoshi Watanabe, Junnosuke Suzuki; Keito Nakamura, Take Kubo, Takumi Minamino; Ritsu Doan, Kaishu Sano, Ao Tanaka y Ayase Ueda.

Seleccionador: Hajime Moriyasu.

Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Marcelo Jesús Torrez, Diego Arroyo (Richet Gómez), Roberto Carlos Fernández; Héctor Cuéllar, Gabriel Villamil, Moisés Villarroel; Miguel Terceros, Enzo Monteiro, José MArtínez (Jhon García).

Seleccionador: Óscar Villegas.

Hora: 19.15 hora de Japón (06:15 hora de Bolivia, 10.15 GMT)

Estadio: Estadio Nacional de Japón, en la ciudad de Tokio. EFE

